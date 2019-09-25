В Китае открыт международный аэропорт Дасин

В Пекине торжественно открыт один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин. От центра китайской столицы до воздушной гавани можно добраться на метро. Кроме того предусмотрено шесть шесть маршрутов городских автобусов. Общий объем инвестиций в строительство аэропорта составил порядка 80 миллиардов юаней (около 11,7 миллиардов долларов), что делает данный проект самым дорогостоящим в истории китайской гражданской авиации. Дасин находится в 46 километрах к югу от центральной части Пекина. Пропускная способность аэропорта на момент открытия составит 45 миллионов пассажиров в год. Предполагается, что 2025 году новый транспортный узел примет 72 миллиона человек, а в 2040 году - 100 миллионов.