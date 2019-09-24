Арт-проект в Стамбуле: 440 пар туфель - 440 убитых женщин

440 пар черных туфель - на стене высотного здания в центре Стамбула. Это - арт-проект турецкого художника и дизайнера Вахит Туна, который своим творчеством пытается привлечь внимание общественности к росту насилия по отношению к женщинам. В 2018 году в Турции были убиты 440 женщин. В отчетах женских неправительственных организаций говорится, что с 2013 по 2017 год число женщин, убитых родственником или партнером, увеличилось примерно на 75%. Активисты считают, что это связано с доминирующим в обществе патриархальным мышлением и отношением к данному вопросу властей.