МИД России положительно оценил советско-германский договор о ненападении 1939 г., в рамках которого Москва и Берлин договорились о разграничении сфер интересов в Польше и Прибалтике. В сообщениях на официальных страницах ведомства в соцсетях сказано, что это был вынужденный шаг, благодаря которому были спасены сотни тысяч жизней.

Заявление российского МИДа с оценками пакта Молотова-Риббентропа было опубликовано в 80-ю годовщину парада Вермахта перед подразделениями Красной армии в Брест-Литовске.

Парад Вермахта перед Красной армией при передаче оккупированного Брест-Литовска 22 сентября 1939 Bundesarchiv/Gutjahr (CC-BY-SA 3.0)

Немецкий генерал Хайнц Гудериан и советский комбриг Семён Кривошеин на параде в Брест-Литовске (ред.) Bundesarchiv/Gutjahr (CC-BY-SA 3.0)

22 сентября 1939 на трибуне рядом с генералом немецких танковых войск Гейнцем Гудерианом стоял командир советской танковой бригады Семён Кривошеин.

Парад стал частью церемонии передачи города под советский контроль — Брест, в соответствии с секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, оказался в зоне влияния СССР. По этому документу в сентябре 1939 Красная армия заняла с боями восточную часть Польши, пока Вермахт наступал с запада.

В Варшаве это расценивают как начало советской оккупации. По разным оценкам, в боях с советскими войсками были убиты до 3,5 тысяч польских военнослужащих, до нескольких сотен тысяч попали в советский плен. От 7 до 10 тысяч офицеров были впоследствии расстреляны НКВД под Катынью.