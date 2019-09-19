Уступи дорогу крокодилу

На севере Австралии водителю автомобиля пришлось остановиться и пропустить необычных пешеходов. Дорога была блокирована большой группой гребнистых крокодилов.

На кадрах, размещенных в интернете компанией Kimberley Off-Road Adventure Tours, видно, как машина пытается проехать по переправе Кэхилла, но вынуждена остановиться и даже немного отъехать, чтобы дать возможность крокодилам уйти в воду. По словам сотрудников компании, в тот момент там находилось более 30 крупных пресмыкающихся. Впрочем, машину они задержали всего на пару минут.

Переправа Кэхилла в национальном парке Какаду считается одним из самых опасных мест в Австралии, так как в реке обитает большое количество гребнистых крокодилов, а вода зачастую поднимается весьма высоко.