Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
Уступи дорогу крокодилу

no comment

Уступи дорогу крокодилу

На севере Австралии водителю автомобиля пришлось остановиться и пропустить необычных пешеходов. Дорога была блокирована большой группой гребнистых крокодилов.

На кадрах, размещенных в интернете компанией Kimberley Off-Road Adventure Tours, видно, как машина пытается проехать по переправе Кэхилла, но вынуждена остановиться и даже немного отъехать, чтобы дать возможность крокодилам уйти в воду. По словам сотрудников компании, в тот момент там находилось более 30 крупных пресмыкающихся. Впрочем, машину они задержали всего на пару минут.

Переправа Кэхилла в национальном парке Какаду считается одним из самых опасных мест в Австралии, так как в реке обитает большое количество гребнистых крокодилов, а вода зачастую поднимается весьма высоко.

Другие No Comment