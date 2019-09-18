Гигантская Тунберг

Итальянский художник Дарио Гамбарин создал гигантский портрет 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая за свою активную деятельность в области защиты окружающей среды была выдвинута в этом году на Нобелевскую премию мира.

С помощью плуга и трактора Дарио Гамбарин создал гигантский рисунок площадью в 27 000м2. Работу можно увидеть вблизи итальянского города Верона, но по-настоящему портрет можно оценить только с высоты птичьего полета. Таким необычным образом художник решил отметить участие Тунберг в саммите ООН по климату, который пройдет на следующей неделе.

Итальянский художник специализируется на гигантских портретах. Ранее Гамбарин рисовал подобным образом президента США Дональда Трампа, бывшего президента США Барака Обаму и папу Франциска.