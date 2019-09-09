"Брексит" застрял в Ирландии

Дублин и Брюссель предлагают, чтобы после выхода из Евросоюза Великобритании Северная Ирландия осталась в таможенном пространстве ЕС. Тогда Ирландию не придётся снова делить границей.

Но многие британское консерваторы опасаются, что Белфаст выйдет из подчинения Лондона, и Соединённое королевство лишится одной из своих частей.

Лидер партии ирландских националистов "Шинн Фейн" предупреждает, что британский премьер покончит со свободным передвижением людей и товаров по всему острову и на контенент:

"Мы не хотим перехитрить Бориса Джонсона, рассердить англичан или британское общественное мнение. Мы просто отстаиваем важнейшие и бесспорные цели, - сказала Мэри Лу Макдональд. - Мы должны защищать стабильность и мир на нашем острове. Я надеюсь, что эти цели разделяется, - не оспаривается, а разделяются всеми сторонами британского политического мнения, включая тори".

Во время конфликта в Ольстере между католиками и протестантами на ирландской границе стояла британская армия. После подписания в 1998 году мирного Соглашения Страстной Пятницы контрольно-пропускные пункты исчезли.

Все ирландцы оказались в одной европейской семье. Борьба против союза с Великобританией, или за него, лишилась смысла. «Брексит» может вернуть мрачное прошлое.

«Создаст ли он напряженность и угрозу безопасности на границе. Да, создаст, - говорит бывший глава ирландского правительства Берти Ахерн. - Где это всё закончится? Бог знает. Но риск большой. Конфликт у нас продолжался 30 лет. Прошедшие с тех пор 20 были хорошими для экономики Севера и для экономика Юга. У нас добрые отношения с Соединённым королевством. Всё это вещи положительные, а теперь перед нами список отрицательных ».

Британско-ирландские разгогласия по поводу гриницы препятствуют ратификации уже подписанного соглашения о «брексите» или заключению нового.