Санчес: Испания готова к "брекситу"

В Испании готовятся к выходу Великобритании из Европейского союза. В последние месяцы в рамках подготовки к грядущим изменениям на работу были наняты около тысячи новых госслужащих.

Премьер-министр страны Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов, нижней палате испанского парламента, заявил:

Испания готова к любому сценарию. В том числе к жесткому "брекситу", выходу Великобритании из Европейского союза без соглашения.

Санчес выразил сожаление по поводу, как он выразился, "полной политической блокады британского премьера". Он также выступил с критикой в адрес правительства Бориса Джонсона, которое без должного уважения относится к уже достигнутому соглашению о выходе из ЕС.

Этот процесс - шаг назад, решение противоречит логике времени. Всё это происходит, когда требуется более тесное взаимодействие для укрепления общего европейского проекта, чтобы отвечать на вызовы, выходящие за рамки одного государства.

Принятые на 875 новых рабочих мест служащие будут заниматься таможенными вопросами, осуществлять контроль на границе. Им предстоит решать задачи, касающиеся торговли, а также заниматься проблемами, связанные с изменением статуса проживающих в Испании британских граждан.