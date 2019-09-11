Санчес: Испания готова к "брекситу"

В Испании готовятся к выходу Великобритании из Европейского союза. В последние месяцы в рамках подготовки к грядущим изменениям на работу были наняты около тысячи новых госслужащих.
Премьер-министр страны Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов, нижней палате испанского парламента, заявил:
Санчес выразил сожаление по поводу, как он выразился, "полной политической блокады британского премьера". Он также выступил с критикой в адрес правительства Бориса Джонсона, которое без должного уважения относится к уже достигнутому соглашению о выходе из ЕС.
Принятые на 875 новых рабочих мест служащие будут заниматься таможенными вопросами, осуществлять контроль на границе. Им предстоит решать задачи, касающиеся торговли, а также заниматься проблемами, связанные с изменением статуса проживающих в Испании британских граждан.