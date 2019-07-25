Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчеса снова проиграл

Педро Санчеса снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Зачем медведю аптека с марихуаной

Кража со взломом в аптеке: в Колорадо медведь проник на задний двор заведения, продающего марихуану по медицинским рецептам. Косолапый пытался взломать мусорный бак, но не смог. Тогда он выволок ящик через ворота на парковку.

По данным управления национальных парков, которое и опубликовало видео, мишка утащил бак недалеко: так и не смог вскрыть и бросил.

В аптеке утверждают, что ничего такого в баке не было — только пустые картонные коробки. Но медведи здесь не редкость, и каждый мусорный бак заперт на особый «противомедвежий» замок.

Конкретно этого посетителя сотрудники аптеки даже знают «в лицо»: он часто рыщет по мусоркам в поисках съестного. Назвали медведя Чизбургером.

Другие No Comment