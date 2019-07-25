Зачем медведю аптека с марихуаной

Кража со взломом в аптеке: в Колорадо медведь проник на задний двор заведения, продающего марихуану по медицинским рецептам. Косолапый пытался взломать мусорный бак, но не смог. Тогда он выволок ящик через ворота на парковку.

По данным управления национальных парков, которое и опубликовало видео, мишка утащил бак недалеко: так и не смог вскрыть и бросил.

В аптеке утверждают, что ничего такого в баке не было — только пустые картонные коробки. Но медведи здесь не редкость, и каждый мусорный бак заперт на особый «противомедвежий» замок.

Конкретно этого посетителя сотрудники аптеки даже знают «в лицо»: он часто рыщет по мусоркам в поисках съестного. Назвали медведя Чизбургером.