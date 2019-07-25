Как играть на скрипке в наручниках

Музыка освобождает: заключённые перуанской тюрьмы организовали оркестр. Они готовятся с чистой совестью отметить 200-летие независимости Перу в 2021 году. На свободу, правда, к этой дате удастся выйти не всем: клавишник, например, осуждён на 20 лет за убийство.

Многие музыканты отбывают наказание за серьёзные преступления — убийства, грабежи, торговлю наркотиками. Поэтому в концертный зал их возят в наручниках.

Однако долгие репетиции уже дают плоды: наряду с темой из «Игры престолов» заключённые уже неплохо исполняют Бетховена и Рахманинова.