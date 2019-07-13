Спорт

Караван ралли "Шёлковый путь" прибыл в Китай

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 Euronews 
Караван ралли "Шёлковый путь" прибыл в Китай
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Караван ралли "Шёлковый путь" пересек границу между Монголией и Китаем, на седьмом этапе марафона не было спецучастка. В этом году ралли проходит по территории трёх стран, гонщики стартовали из Иркутска и финишируют в Дуньхуане.

В категории внедорожников пока никто не сумел опередить Нассера Аль-Аттию. Катарец не только лидирует в общем зачёте, но и победил на всех спецучастках. Его главный соперник, прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи, покинул гонку из-за поломки двигателя на втором этапе.

В этом году в ралли впервые принимают участие мотоциклисты. В общем зачёте лидирует британец Сэм Сандерленд, он же стал победителем марафонского этапа. В этой категории каждый день случалось что-то неожиданное. Многие гонщики попадали в ямы, теряли время из-за технических неполадок, а на шестом этапе целая группа байкеров заблудилась и долго не могла вернуться на трек. На пятом этапе Джоан Барреда упал и повредил навигационную панель, однако ему удалось добраться до финиша. Очень не повезло россиянке Анастасии Нифонтовой. На чётвертом этапе марафона она попала в серьёзную аварию и сломала ключицу. По словам Нифонтовой, это первое большое соревнование, на котором она не финиширует, но гонщица собирается взять реванш в следующем году.

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Приехала в больничку 😃 Сдала все анализы, сходила на флюорографию, по дороге спасла улитку, позавтракала йогуртом и печенькой и теперь до 17:00 никакой еды и воды 😬 Говорят, операция будет длиться около часа / полтора, а завтра утром должны выписать 😏 Настрой боевой! Читаю ваши сообщения и заряжаюсь энергией 🤖 Как очнусь вывешу сториз и расскажу как все прошло 🤪 Ещё раз спасибо, друзья, что пишите! Мне это очень помогает сохранять позитив 😀 I’m in the hospital. All medical tests done and surgery planned for 17:00 Moscow time. Surgery will last around one hour and a half. Thank you all so much for your messages!!! They keep me smiling and felling positive 😀 After the surgery will make some stories to let you know about my condition 😉 #испытаниепустыней #toyotasilkway #toyotateamrussia #redbull_rus #motul #bosch #мишлен #oakley #yakhnichtathlete #bikeland #топспортс #nifontova #яжмать

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В зачёте гоночных грузовиков продолжается борьба между командами "МАЗ-СПОРТавто" и "КАМАЗ-мастер". Пока в общем зачёте первую строчку сохраняет Сергей Вязович, Антон Шибалов уступает ему 16 минут. На третьем месте Андрей Каргинов.

Впереди ещё три этапа марафона, которые пройдут по территории Китая.