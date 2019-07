Караван ралли "Шёлковый путь" прибыл в Китай

View this post on Instagram

Приехала в больничку 😃 Сдала все анализы, сходила на флюорографию, по дороге спасла улитку, позавтракала йогуртом и печенькой и теперь до 17:00 никакой еды и воды 😬 Говорят, операция будет длиться около часа / полтора, а завтра утром должны выписать 😏 Настрой боевой! Читаю ваши сообщения и заряжаюсь энергией 🤖 Как очнусь вывешу сториз и расскажу как все прошло 🤪 Ещё раз спасибо, друзья, что пишите! Мне это очень помогает сохранять позитив 😀 I’m in the hospital. All medical tests done and surgery planned for 17:00 Moscow time. Surgery will last around one hour and a half. Thank you all so much for your messages!!! They keep me smiling and felling positive 😀 After the surgery will make some stories to let you know about my condition 😉 #испытаниепустыней #toyotasilkway #toyotateamrussia #redbull_rus #motul #bosch #мишлен #oakley #yakhnichtathlete #bikeland #топспортс #nifontova #яжмать