Россию и Китай свяжет канатная дорога

В Благовещенске начались работы по строительству канатной дороги между Россией и Китаем через реку Амур. Планируется, что подвесная трасса, протяженностью 973 метра свяжет города Благовещенск и Хэйхэ.

Инженеры нидерландского конструкторского бюро UNStudio, ответственного за строительство, обещают, что время в пути между двумя терминалами составит 3 минуты, 30 секунд.

«Системы канатных дорог – экологичный, быстрый, надежный и эффективный вид общественного транспорта, - сообщил главный архитектор UNStudio Бен ван Беркель. – Несмотря на то, что канатные дороги в первую очередь прагматичны, это еще и приятный способ передвижения, поскольку они позволяют увидеть города совершенно по-новому».

UNStudio

Предполагается, что канатная дорога будет состоять из двух линий, по каждой из которых будут ходить четыре кабины, вместимостью 60 человек. Власти Амурской области сообщили, что транспорт сможет перевозить 6-7 тысяч пассажиров в день, а ежегодный пассажиропоток к 2024 году достигнет 1 миллиона человек.

В рамках проекта также построят четырехэтажный терминал площадью 20 тысяч квадратных метров. На его территории будут находится зоны таможенного контроля, торговые площадки, а также парк. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года.

Соглашение о возведении канатной дороги было подписано в 2015 году, реализация началась в конце 2018. Это не единственный транспортный проект между городами, в 2020 году власти планируют ввести в эксплуатацию автомобильный мост.

UNStudio

Река Амур – естественная граница между российским Благовещенском, городом с населением 220 тыс. человек, и китайским Хэйхэ, где проживают 210 тыс. человек. Между городами существуют тесные социально-экономические связи.

Сейчас российско-китайскую границу соединяет понтонный мост. Зимой он позволяет перевозить грузы через замерзший Амур. В теплое время года между приграничными городами курсируют теплоходы, а в межсезонье - суда на воздушной подушке.