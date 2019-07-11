Афганские медики на передовой

Число терактов здесь растет, как растет число жертв среди мирного населения: через 18 лет после начала военной операции США в Афганистане конфликт по-прежнему не погашен, половину территории контролируют талибы и вооруженные группировки, а гуманитарные потери огромны.

По оценкам экспертов, за последние 18 лет конфликта в Афганистане убиты 147 тысяч человек.. противостояние не ослабевает: с одной стороны, талибы и другие вооруженные группировки, с другой - поддерживаемое НАТО афганское правительство. В прошлом году в стране зафиксировано 11 тысяч жертв среди мирного населения: речь идет об убитых и раненых.

Примета последних месяцев - активизация террористов-смертников из лагеря противников правительства. Власти отвечают авиударами - люди продолжают гибнуть.

... Кабул, столица, фактически находится в осажденном положении. Взрывы, авиаудары,теракты могут произойти здесь в любой момент (почти половина подрывов террористов-смертников в Афганистане в прошлом году произошла именно в столице). Раненых, пострадавших, детей и взрослых, везут в хирургический центр, организованный неправительственной организацией Emergency. Врачи ежедневно принимают здесь десятки раненых.

В отделении интенсивной терапии занимаются множественными сложными травмами и ранениями: в результате теракта или взрыва снаряда люди редко получают точечное, локализованное увечье, как правило, речь идет о тотальном и глубоком поражении.

Доктор Мохаммед Абед Файзи поясняет: "Обычно у таких пациентов - проникающие ранения в грудь, живот, в их теле застревают пули, начинка от самодельной взрывчатки, осколки снарядов".

Часть палат в больнице отведена детям ( в прошлом году в Афганистане были убиты около тысячи несовершеннолетних).

Мустафа, 12 лет, был ранен в перестрелке. Ему задели позвоночник, мальчик приехал в больницу обездвиженным. Операции, а теперь ежедневная реабилитация: врачи считают, что через месяц он сможет ходить. Подросток вспоминает: "Я работал в поле, когда меня подстрелили. Пуля прошла через левый бок и застряла в плече. Я мечтаю как можно скорее вернуться в школу".

Команда из 400 врачей, физиотерапевтов и медсестер трудится здесь круглосуточно. Пациенты прибывают в таком тяжелом состоянии, что отсрочка может стоить им жизни. Два года назад, к примеру, сюда одномоментно доставипи сразу 130 раненых при взрыве. С тех пор центр расширили, а персонал прошел дополнительное обучение, чтобы лучше справляться с большим наплывом пострадавших.

Хидайтуллах Хейдаят, старший хирург, рассказывает: "При терактах, взрывах, затронуты могут быть буквально все органы, медлить тут нельзя. Мы должны думать обо всех полученных человеком ранениях одномоментно. В обычных больницах разными проблемами занимаются разные отделения, человека передают из рук в руки. У нас не так, мы не можем терять время и один доктор сразу берется за все увечья, которые получил пациент".

Некоторые выжившие сохранят шрамы на всю жизнь. И не только шрамы, многие не смогут полностью восстановиться, кто-то останется инвалидом.

Абдул, отец семи детей, находился в автобусе, когда рядом взорвалась машина... за терактом стоял одиночка-смертник, это случилось в Кабуле в начале июня. Он вспоминает: "Я понял, что потерял ноги, но попытался на руках выползти из автобуса. Сзади сидел мой брат, он выпрыгнул первым. Я позвал его на помощь, мне было больно, я был весь обожжен. Он меня спас, помог еще троим. А вот нашему дяде не успел.... я видел, как он умирал, охваченный пламенем"

Структуры экстренной помощи в Афганистане опираются на поддержку ЕС. В Брюсселе решили расширить помощь травмпунктам на местах, где из-за боевых действий не могут полноценно работать больницы и куда сложно доставить гуманитарную помощь.

Рассказывает сотрудник европейской гуманитарной миссии Эсми де Йонг: "Сегодня около четверти нашего общего бюджета идет на услуги, решения, связанные с военными ранениями и травмами. В Афганистане работать все сложнее....Учреждения здравоохранения здесь становятся настоящими мишенями: с начала года под прицелом оказались более ста больниц. Получается, что госпитали не могут помогать большому количеству пациентов, да и персоналу там работать становится с каждым днем опаснее".

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... Профессионализм, новые технологии и преданность делу иногда творят чудеса. При взрыве Аттагулу буквально разнесло череп, затронут мозг; после ряда сложнейших операций мужчина восстанавливается - вопреки всем прогнозам.

Врачи обеспокоены тем, как их пациент будет жить после выписки. Проблемы со здоровьем у Аттагула останутся пожизненно. При этом в Афганистане отсутствует система социальной поддержки, а 55 % населения живет в бедности.