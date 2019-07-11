Aid Zone

Афганские медики на передовой

 Monica Pinna 
Афганские медики на передовой
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Число терактов здесь растет, как растет число жертв среди мирного населения: через 18 лет после начала военной операции США в Афганистане конфликт по-прежнему не погашен, половину территории контролируют талибы и вооруженные группировки, а гуманитарные потери огромны.

По оценкам экспертов, за последние 18 лет конфликта в Афганистане убиты 147 тысяч человек.. противостояние не ослабевает: с одной стороны, талибы и другие вооруженные группировки, с другой - поддерживаемое НАТО афганское правительство. В прошлом году в стране зафиксировано 11 тысяч жертв среди мирного населения: речь идет об убитых и раненых.

Примета последних месяцев - активизация террористов-смертников из лагеря противников правительства. Власти отвечают авиударами - люди продолжают гибнуть.

... Кабул, столица, фактически находится в осажденном положении. Взрывы, авиаудары,теракты могут произойти здесь в любой момент (почти половина подрывов террористов-смертников в Афганистане в прошлом году произошла именно в столице). Раненых, пострадавших, детей и взрослых, везут в хирургический центр, организованный неправительственной организацией Emergency. Врачи ежедневно принимают здесь десятки раненых.

В отделении интенсивной терапии занимаются множественными сложными травмами и ранениями: в результате теракта или взрыва снаряда люди редко получают точечное, локализованное увечье, как правило, речь идет о тотальном и глубоком поражении.

Доктор Мохаммед Абед Файзи поясняет: "Обычно у таких пациентов - проникающие ранения в грудь, живот, в их теле застревают пули, начинка от самодельной взрывчатки, осколки снарядов".

Часть палат в больнице отведена детям ( в прошлом году в Афганистане были убиты около тысячи несовершеннолетних).

Мустафа, 12 лет, был ранен в перестрелке. Ему задели позвоночник, мальчик приехал в больницу обездвиженным. Операции, а теперь ежедневная реабилитация: врачи считают, что через месяц он сможет ходить. Подросток вспоминает: "Я работал в поле, когда меня подстрелили. Пуля прошла через левый бок и застряла в плече. Я мечтаю как можно скорее вернуться в школу".

Команда из 400 врачей, физиотерапевтов и медсестер трудится здесь круглосуточно. Пациенты прибывают в таком тяжелом состоянии, что отсрочка может стоить им жизни. Два года назад, к примеру, сюда одномоментно доставипи сразу 130 раненых при взрыве. С тех пор центр расширили, а персонал прошел дополнительное обучение, чтобы лучше справляться с большим наплывом пострадавших.

Хидайтуллах Хейдаят, старший хирург, рассказывает: "При терактах, взрывах, затронуты могут быть буквально все органы, медлить тут нельзя. Мы должны думать обо всех полученных человеком ранениях одномоментно. В обычных больницах разными проблемами занимаются разные отделения, человека передают из рук в руки. У нас не так, мы не можем терять время и один доктор сразу берется за все увечья, которые получил пациент".

Некоторые выжившие сохранят шрамы на всю жизнь. И не только шрамы, многие не смогут полностью восстановиться, кто-то останется инвалидом.

Абдул, отец семи детей, находился в автобусе, когда рядом взорвалась машина... за терактом стоял одиночка-смертник, это случилось в Кабуле в начале июня. Он вспоминает: "Я понял, что потерял ноги, но попытался на руках выползти из автобуса. Сзади сидел мой брат, он выпрыгнул первым. Я позвал его на помощь, мне было больно, я был весь обожжен. Он меня спас, помог еще троим. А вот нашему дяде не успел.... я видел, как он умирал, охваченный пламенем"

Структуры экстренной помощи в Афганистане опираются на поддержку ЕС. В Брюсселе решили расширить помощь травмпунктам на местах, где из-за боевых действий не могут полноценно работать больницы и куда сложно доставить гуманитарную помощь.

Рассказывает сотрудник европейской гуманитарной миссии Эсми де Йонг: "Сегодня около четверти нашего общего бюджета идет на услуги, решения, связанные с военными ранениями и травмами. В Афганистане работать все сложнее....Учреждения здравоохранения здесь становятся настоящими мишенями: с начала года под прицелом оказались более ста больниц. Получается, что госпитали не могут помогать большому количеству пациентов, да и персоналу там работать становится с каждым днем опаснее".

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Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna
12

Monica Pinna

... Профессионализм, новые технологии и преданность делу иногда творят чудеса. При взрыве Аттагулу буквально разнесло череп, затронут мозг; после ряда сложнейших операций мужчина восстанавливается - вопреки всем прогнозам.

Врачи обеспокоены тем, как их пациент будет жить после выписки. Проблемы со здоровьем у Аттагула останутся пожизненно. При этом в Афганистане отсутствует система социальной поддержки, а 55 % населения живет в бедности.

Журналист • Monica Pinna

Дополнительные источники • Ekaterina Guseva