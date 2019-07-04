Смерч в Восточном Китае: как это было

По уточненным данным, шесть человек погибли из-за смерча, обрушившегося на Кайюань (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). Травмы получили 190 жителей. В настоящее время в медицинских учреждениях остаются десятки пациентов. Из поврежденных домов спасены около 210 человек.

Стихия повредила более 4 тысяч построек, а также 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Как сообщили местные власти, в спасательной операции было задействовано в общей сложности более 800 полицейских, пожарных, медиков, спасателей и сотрудников других экстренных служб. Смерч обрушился на город в среду около 17:15 по местному времени. Скорость порывов ветра достигала 23 метров в секунду. Размер экономического ущерба устанавливается.