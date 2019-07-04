Хелена Норович: у красоты нет возраста

Свет, камера, мотор! У Хелены Норович, 84-летней модели, очередная фотосессия. Норович - бывшая польская актриса. Четыре года назад она начала карьеру модели, которую называет своей "второй жизнью". Норович считает, что нынешняя работа дает ей возможность вдохновлять людей, помогать им верить в себя, следовать за мечтой. Модель убеждена, что женщины пенсионного возраста, следуя ее примеру, будут оставаться профессионально активными столько, сколько они захотят таковыми быть.