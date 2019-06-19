Спор о кипрском газе: Греция призывает ЕС надавить на Турцию

Кипрский вопрос вновь осложнил отношения между Грецией и Турцией. На этот раз конфликт спровоцировал турецкий проект добычи природного газа у берегов Кипра. Анкара подчёркивает, что считает эти воды своей экономической зоной. Афины с этим не согласны и призывают Евросоюз вмешаться. Греческую позицию в интервью Euronews объяснил Министр труда Греции Йоргос Катругалос:

«Точно так же, как границы каждого государства-члена являются границами Европейского Союза, исключительная экономическая зона Кипра также является исключительной экономической зоной ЕС, и мы потребовали принять конкретные мер для прекращения этой незаконной деятельности Турции».

Грецию поддержали на саммите средиземноморских стран ЕС. Европейский совет выразил озабоченность действиями Турции, а власти Республики Кипр грозятся арестовать турецких моряков. «Впервые у мы примем конкретные меры в случае, если Турция продолжит эти незаконные провокации», — говорит Картугалос.

Турецкий МИД осудил Европейский совет за позицию по Кипру, обвинив руководство ЕС в однобоком видении проблемы. В Анкаре расценили это заявление как фактическую поддержку претензии Греции на турецкие воды и территорию. Картугалос пытается убедить Анкару смягчить свою позицию:

_«Турция должна понять, что не выиграет от продолжения провокаций. Она теряет очень важный дипломатический капитал и становится все более изолированной в европейском сообществе. Поэтому я надеюсь, что они услышат это и станут сдержаннее»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил негативными последствиями в случае, если турецкие моряки будут арестованы по ордеру властей Республики Кипр. Он заявил, что Анкара не намерена отступать и продолжит разведку газовых месторождений в Средиземном море. К буровому судну «Фатих», которое находится в спорных водах, направляется ещё одно — «Явуз».

Из Афин передаёт корреспондент Euronews Фэй Дулгери: «Греческая сторона не боится возможного столкновения в Эгейском море, но, как сказал министр иностранных дел, Афины полностью готовы и предпринимают все необходимые дипломатические шаги, чтобы объяснить, что это никому не выгодно».