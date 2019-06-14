Пожар в огромном особняке в США: есть пострадавшие

Двое рабочих пострадали в результате пожара, которым был разрушен огромный особняк в США. Инцидент произошёл в одним из самых престижных и благоустроенных населённых пунктов Техаса - Зе-Вудлендс.

Пожар начался около 5.30 по местному времени. Более двух часов понадобилось 60 пожарным, чтобы потушить возгорание.

Во время пожара внутри особняка никто не находился, а двое пострадавших рабочих были госпитализированы.

Особняк в 1000 кв.м, находящийся около частного гольф-клуба The Woodlands Country Club, выглядит полностью разрушенным. Об этом сообщают местные власти.

Семь спален, десять ванных комнат, комплекс бассейнов и теннисный корт серьёзно пострадали в результате пожара.