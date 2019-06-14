Париж: сплетенные руки на Марсовом поле

Французский художник Сайп 14 июня представил в Париже свою очередную работу. Она посвящена мигрантам и благотворительной организации SOS Mediterranee, спасающей нелегалов в Средиземном море. На Марсовом поле, используя биологические краски, мастер изобразил сплетающиеся руки... Проект "За стеной" занимает 15 тысяч квадратных метров. Изображение постепенно начнет исчезать по мере роста травы на Марсовом поле. Сайп покажет свой проект в Женеве, Берлине, Белфасте, Буэнос-Айресе, Лондоне и Нью-Йорке... Всего - в 20 городах мира.