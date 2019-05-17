Роботов готовят к высадке на Марс

Американский исследовательский институт сообщил об успехах в разработке универсального робота-гуманоида. Ученые научили его ходить по узкому мостику, сохраняя баланс. Робот Атлас также продемонстрировал ловкое маневрирование между бетонными блоками. Помогает ему в этом лидар – своего рода датчики, которые используют лазерные световые импульсы для измерения расстояния и получения точных изображений окружающей среды.

Разработкой робота (изначально собранного Boston Dynamics) занимается Флоридский институт человеческого и машинного познания. Там говорят, что Атлас достиг примерно 50% успеха при навигации по узкой, сложной, но ровной местности и не исключают, что подобных ему роботов можно использовать в опасных или недоступных для человека пространствах, вплоть до высадки их на Марсе.