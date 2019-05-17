Пообщаться с мини-пигами за чашечкой кофе

В престижном токийском районе Мегуро открылось кафе с карликовыми свинками. Поиграть и погладить животных можно за 8 долларов плюс стоимость напитка, на общение отводится 30 минут. Сеть кофеен Mipig очень распространена в префектуре Яманаси, где владельцы держат ферму по разводу мини-пигов. Хрюшек завозят в Японию из Великобритании. И если поход в кафе практически каждому по карману, то стать владельцем одной из них удовольствие не из дешевых - около 3000 долларов.

Разводчики говорят, что спрос на карликовых свинок постоянно растет, в листе ожидания до 2020 года уже больше 100 потенциальных владельцев. Взрослая особь может весить до 40 кг и достигать размеров средней собаки. Поэтому, чтобы выросших хрюшек не оставляли хозяева, при покупке те подписывают контракт, где этот пункт обозначен.