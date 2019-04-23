Extinction Rebellion не останавливается

В Великобритании продолжаются протесты экоактивистов. Участники манифестации, организованной группой Extinction Rebellion, прошли по улицам Лондона к зданию парламента, чтобы "вызвать на разговор" политиков. У митингующих три главных требования к чиновникам: говорить правду о климатических изменениях, создать гражданскую ассамблею по надзору за экологией и сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году. За неделю протестов полиция арестовала более 1000 человек, 71 из них были предъявлены обвинения.