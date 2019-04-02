Туристы спасаются от обвалившегося ледника

Туристов в Исландии чуть не накрыло огромной волной, образовавшейся после того, как часть в океан обвалилась часть ледника. Всем, кто был на берегу, пришлось спасаться бегством.

Брейдамеркюрйёкюдль - это часть самой большой исландской ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун. Люди фотографировались на фоне исландских красот в тот момент, когда многотонные глыбы рухнули в воду, после чего около побережья образовалось небольшое цунами. Все туристы успели убежать.

Гид говорит, что в принципе подобные явления - это норма, но в этот раз от ледника откололся особенно большой кусок и произошло все ближе к берегу, чем обычно.