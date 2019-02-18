Трава вместо снега: гонки на собачьих упряжках в Великобритании

Обычно, когда говорят о гонках на собачьих упряжках, воображение рисует заснеженные просторы России, Канады или США. Но этот вид спорта пришелся по душе и жителям Великобритании. Правда, в этом году с погодой участникам соревнований не повезло. Вместо снега - трава, а потому сани пришлось заменить своеобразными колесницами, похожими на трехколесные велосипеды.

Сибирские хаски были завезены в Великобританию в 1960-х годах, но гонки на собачьих упряжках начали здесь проводиться только в середине 1990-х. За эти годы соревнования набрали огромную популярность и превратились в настоящий чемпионат.