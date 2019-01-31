Брюссель: "Марш за климат" школьников и студентов

Более 12000 школьников и студентов пропустили занятия и вышли на улицы бельгийской столицы. Демонстранты требовали от властей принять действенные меры по борьбе с изменением климата. По всей Бельгии в протестах, которые проходят вот уже четвертую неделю, приняли участие около 30 тысяч учащихся. Юные манифестанты опасаются, что их потомки не смогут жить в Брюсселе, и призывают политиков делать все возможное для защиты окружающей среды. К школьникам присоединились и манифестанты более старшего возраста: их родители, бабушки и дедушки.