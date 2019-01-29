Администратора зовут Пеппер, он приветствует гостей по-английски, может поддержать беседу, а может и потанцевать. Его коллеги — тоже по-английски — вежливо примут заказ. Все трое — роботы.

Новая достопримечательность Будапешта — «роботизированное» кафе.

Хозяева особо подчёркивают, что роботизация не оставила людей без работы, наоборот, число живых сотрудников увеличилось: роботам нужна целая команда поддержки из IT-специалистов, технология пока не очень отработана.

Ну и повара пока что люди.