КСИР отрицает создание прямой линии Ирана и США по Ормузскому проливу

«После заявлений американских чиновников о том, что между Ираном и США по Ормузскому проливу установлена прямая линия связи, заявляем, что это откровенная ложь и решительно это опровергаем; ничего подобного не было и не будет».

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Об этом написал в соцсетях представитель КСИР генерал Мохаби. Он также подчеркнул, что «Ормузский пролив — это иранская территория и он не имеет никакого отношения к США».

Одновременно с этим иранское государственное телевидение сообщило, что как минимум три иностранных нефтяных танкера, пытавшиеся пройти Ормузский пролив «без разрешения», развернулись после предупреждений со стороны КСИР.

Реакция МИД Ирана

В развитие этой темы представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с заявлением, адресованным соседям Ирана по Персидскому заливу, Израилю и США, подчеркнув право страны на законную самооборону.

«Южные соседи должны быть привлечены к ответственности за их роль в ударах США по Ирану», — написал Багаи в соцсети X. Он добавил: «Всем должно быть ясно, что военные возможности Ирана гарантируют неотъемлемое право иранского народа на законную самооборону перед лицом агрессии и преступлений, а также обеспечивают мир и стабильность в регионе».

Заявления Трампа об атаках дронов и нарушении прекращения огня

Эти заявления иранских официальных лиц прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении соглашения о прекращении огня, утверждая, что по судам, проходящим через Ормузский пролив, были запущены четыре дрона-камикадзе.

«Исламская Республика Иран запустила как минимум четыре дрона одностороннего действия в направлении судов, проходящих через Ормузский пролив», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, один из этих дронов напрямую поразил верхнюю палубу крупного грузового судна. По его утверждению, судно было повреждено, но смогло продолжить движение. Трамп также заявил, что три других дрона были сбиты, охарактеризовав эти действия как «безрассудное нарушение соглашения о прекращении огня».

На фоне растущей напряженности глава Международной морской организации (ИМО) сообщил, что с вторника, 23 июня, из Ормузского пролива были эвакуированы 115 судов и 2 500 моряков.