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США приостановили санкции против Венесуэлы ради доставки гумпомощи

Мужчина стоит перед обрушившимся зданием через два дня после землетрясения, произошедшего 26 июня в Ла-Гуайре, Венесуэла.
Мужчина стоит перед обрушившимся зданием через два дня после землетрясения, поразившего Ла-Гуайру в Венесуэле 26 июня. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rafael Salido
Опубликовано
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Вашингтон разрешил часть финансовых и логистических операций с Венесуэлой, чтобы ускорить поступление международной помощи после двойного землетрясения.

США временно приостановили часть санкций против Венесуэлы, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи после двойного землетрясения, потрясшего страну в среду. Это решение закреплено в лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Она до 23 октября разрешает все связанные со спасательными работами операции, которые были бы запрещены в обычных условиях.

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По данным Минфина США, мера позволит осуществлять «обработку» и «перевод» средств, включая платежи из третьих стран, при условии, что они напрямую связаны с реагированием на стихийное бедствие.

Тем не менее лицензия не предусматривает разблокировку замороженных активов и других операций, запрещенных последовательными указами Белого дома. Цель, подчеркивают в Вашингтоне, – убрать любые финансовые барьеры, которые могли бы затруднить поступление гуманитарной помощи в критический момент.

Частичное смягчение санкций вписывается в более широкий процесс, нацеленный на ослабление давления Вашингтона на Каракас, начавшийся после захвата экс-президента Николаса Мадуро в январе.

В последние месяцы США вновь открыли воздушное пространство Венесуэлы, сняли санкции с временного президента Делси Родригес и смягчили ограничения в отношении нефтяного сектора, постепенно меняя свою стратегию в отношении страны, которая, по словам американского президента Дональда Трампа, находится сейчас под опекой Вашингтона.

Реакция США на двойное землетрясение

Администрация Трампа мобилизовала масштабную экстренную помощь после двух подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно, в результате которых, по предварительным данным, погибли не менее 920 человек и 3 360 получили травмы, сообщил в пятницу председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Госдепартамент США объявил о немедленном направлении в страну поисково-спасательных команд, а также о создании специальной межведомственной координационной группы.

Вашингтон выделил 150 млн долларов помощи, которая будет направлена в Венесуэлу через гуманитарные организации и гуманитарный фонд ООН, а также предоставил логистическую поддержку с использованием военной авиации, чтобы ускорить доставку персонала и грузов в пострадавшие районы.

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