Снятие блокады: под Петербургом прошла историческая реконструкция

Под Петербургом прошла историческая реконструкция, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В ней приняли участие около 500 человек.

По словам режиссера реконструкции Павла Бараненко, всё действо состояло из множества мизансцен, и каждый клуб выполнил свою задачу идеально.

Максим Вланчиков, один из участников, рассказывает, что "форма, снаряжение и техника воссозданы руками энтузиастов за счет их личных сбережений и общественных фондов".

Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Продлилась она 872 дня.