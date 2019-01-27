Снятие блокады: под Петербургом прошла историческая реконструкция
Под Петербургом прошла историческая реконструкция, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В ней приняли участие около 500 человек.
По словам режиссера реконструкции Павла Бараненко, всё действо состояло из множества мизансцен, и каждый клуб выполнил свою задачу идеально.
Максим Вланчиков, один из участников, рассказывает, что "форма, снаряжение и техника воссозданы руками энтузиастов за счет их личных сбережений и общественных фондов".
Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Продлилась она 872 дня.