"Ваша система хуже моего музыкального вкуса", "В 2019-м "Титаник" бы не утонул", "Школа - это хорошо, но климат - лучше". Такие надписи можно было увидеть на плакатах бельгийских учащихся в четверг: школьники и студенты вновь вышли на улицы Брюсселя на манифестацию. Они требуют от властей пересмотреть действующую политику в области изменения климата. Всего к акции протеста присоединились около 30 тысяч человек. Новые демонстрации - на этот раз с участием взрослых - намечены на воскресенье. Предыдущая подобная акция вывела на улицы около 70 тысяч человек.