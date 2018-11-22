Упавший на железнодорожные пути младенец остался цел

В Индии ребёнок, свалившийся в зазор между платформой и поездом, остался цел. Инцидент произошёл в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Сообщается, что под напором толпы, выходящей из поезда, годовалая девочка выскользнула из рук родителей и упала в зазор. К счастью, она не попала на рельсы, и когда поезд отъехал, её подняли на платформу целой и невредимой.

На железных дорогах Индии несчастные случаи происходят очень часто. Власти обещают выделить серьёзные средства на модернизацию железнодорожной сети.