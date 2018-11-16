No Comment: главное за неделю

Чем запомнится эта неделя? Мы предлагаем вам главные видео последних семи дней из рубрики No Comment:

В Калифорнии растет число жертв лесных пожаров. По последним данным, пламя унесло жизни 66 человек, а число пропавших без вести всего за сутки выросло с 300 до более чем 600. Многие из тех, кто выжил, но лишился дома, перебрались в палаточные лагеря. Огонь уничтожил почти 12 тысяч строений, большая часть которых – жилые дома.

В понедельник палестинские вооруженные группировки обстреляли Израиль десятками ракет и минометных снарядов в ответ на операцию, проведенную накануне израильским спецназом на юге Сектора Газа. Обстреляны были несколько израильских городов, есть погибшие. "Через две секунды после того, как прозвучал сигнал тревоги, мы услышали громкий взрыв. Только через несколько минут, когда мы вышли на улицу, мы поняли, что снаряд попал в расположенное рядом здание", - рассказал один из свидетелей произошедшего, житель города Ашкелона.