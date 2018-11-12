Пожары в Калифорнии: число жертв растет

В Калифорнии жертвами пожаров стали более 30 человек. Остается неизвестной судьба 228 человек. Ряд населенных пунктов, в частности, город Парадайс, расположенный на севере штата, выгорел полностью. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на шерифа округа. Отмечается, лесной пожар в этом районе штата стал самым смертоносным с момента, когда начала вестись подобная статистика. Еще несколько пожаров бушуют на юге Калифорнии. Они угрожают ряду районов Лос-Анджелеса и округу Вентура.