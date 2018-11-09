No Comment: лучшие видео за неделю

«Караван» идёт по Мексике

Тысячи мигрантов из стран Латинской Америки продолжают свой марш к границе США. В Мексике, на шоссе между Веракрусом и Мехико, они используют любую возможность сесть на автобус или грузовик.

Президент США Дональд Трамп объявил «Караван мигрантов» одной из главных угроз для национальной безопасности Соединённых Штатов.

Белые шарики в память о семье

В Палермо прошла акция памяти 9 членов одной семьи, погибших при наводнении на Сицилии.

"Саваны Соммы" в Лондоне

"Саваны Соммы" - под таким названием британский художник Роб Хёрд представил инсталляцию, посвященную столетию окончания Первой Мировой войны. Более 70 тысяч маленьких фигурок, облаченных в белые саваны, были разложены в лондонском олимпийском парке имени королевы Елизаветы. Каждая из них олицетворяет военнослужащего Британской Империи, погибших в результате самого кровопролитного сражения в истории - "Битве на Сомме".

Ла-Манш разгневался на рыбаков

Четырех рыбаков спасли в проливе Ла-Манш. Как сообщает береговая охрана, их лодка перевернулись из-за поднявшегося шторма. Двое были спасены в море при помощи вертолета, а еще двоих доставили на берег с перевернутого судна. Все спасенные были осмотрены врачами, их жизни ничего не угрожает.