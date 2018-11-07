Праздник Дивали на Шри-Ланке

Тамилы, проживающие на острове Шри-Ланка, отмечают главный индуистский праздник — Дивали. Празднования проходят на фоне беспрецедентного конституционного кризиса в стране: в конце октября был приведен к присяге новый премьер-министр Махинда Раджапакса. Он сменил на этом посту Ранила Викрамасингхе, который, в свою очередь, заявил, что согласно конституции страны продолжает являться главой правительства. На следующий день президент Майтрипала Сирисена заявил о приостановке работы парламента. В Брюсселе, в частности, опасаются, что Раджапакса может свести на нет достигнутый прогресс в вопросе национального примирения после войны с тамильскими сепаратистами.