Культура
"Нередко я работаю над съёмкой в очень сложных условиях. Но доверие моему внутреннему голосу избавляет весь рабочий процесс от стресса."Семра Севин
Фотохудожница
Мир
"Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны."Джозеф Лингел
генерал армии США
"Так называемые «народные журналисты» способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули"Владимир Путин
президент России
"Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили"Дональд Трамп
президент США
"Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах"Пьер Московиси
еврокомиссар по экономике и финансам
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
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Фестиваль воздушных шаров в Нью-Мексико
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На побережье Мальорки - горы мусора, искореженная пляжная мебель, затопленные автомобили. Сотрудники коммунальных служб пытаются ликвидировать последствия стихии