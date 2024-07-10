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Паркур на руинах Газы
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Видео. Паркур на руинах Газы

Эти кадры обнародовало палестинское информационное агентство Wafa. На них палестинская молодежь занимается паркуром среди руин разрушенных зданий в Аз-Завайде в секторе Газа.

Эти кадры обнародовало палестинское информационное агентство Wafa. На них палестинская молодежь занимается паркуром среди руин разрушенных зданий в Аз-Завайде в секторе Газа.

Паркур с полосой препятствий и использованием боевых искусств, представляет собой спортивную и тренировочную дисциплину, в которой практикующие стремятся перемещаться из одной точки в другую максимально быстрым и эффективным способом, не используя никакого оборудования при выполнении акробатических трюков.

Разрушения возникли в результате израильских авиаударов, начавшихся после нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибло около 1200 человек и было захвачено 2450 заложников.

По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в секторе после 7 октября превысило 38 150 человек, более 87 400 получили ранения.

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