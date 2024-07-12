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Женщина пытается охладиться в Римини
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Видео. Италия принимает туристов, несмотря на жару в 40°C

Кто-то считает, что лучше всего приходить на пляж Римини ранним утром, когда дует приятный морской бриз, оставаться всё время в воде, постоянно мочить голову под душем. Другие убеждены, что наилучший способ - пить много воды, стараться избегать тяжелой пищи и когда представляется возможность, нежиться в освежающем бассейне.

Кто-то считает, что лучше всего приходить на пляж Римини ранним утром, когда дует приятный морской бриз, оставаться всё время в воде, постоянно мочить голову под душем. Другие убеждены, что наилучший способ - пить много воды, стараться избегать тяжелой пищи и когда представляется возможность, нежиться в освежающем бассейне.

Несмотря на изнуряющую жару, туристы стекаются во Флоренцию. Кто-то пытается защититься с помощью шляп и зонтиков, кто-то пьёт много воды, любуясь чудесными видами города.

Пожилые люди выходят на улицу ранним утром, а затем остаются дома до вечера. Детей в парках нет, они либо на пляже, либо с родителями спасаются от жары в помещении. Даже на знаменитом Понте-Веккьо на удивление пусто.

Тем временем на Север Италии обрушились сильные грозы.

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