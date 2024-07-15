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Последствия взрыва у кафе в Могадишо
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Видео. Теракт в Могадишо: люди смотрели футбол

Пять человек погибли в воскресенье в столице Сомали Могадишо в результате взрыва возле популярного кафе Top Coffee, где болельщики смотрели на большом экране финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией. Рядом с кафе взлетела на воздух машина, начиненная взрывчаткой.

Пять человек погибли в воскресенье в столице Сомали Могадишо в результате взрыва возле популярного кафе Top Coffee, где болельщики смотрели на большом экране финальный матч Евро-2024 между Испанией и Англией. Рядом с кафе взлетела на воздух машина, начиненная взрывчаткой.

Представитель полиции майор Абдифита Аден Хасса сообщил журналистам, что в результате нападения пострадали еще по меньшей мере 20 человек.

Кто несёт ответственность за нападение, пока неизвестно. Но в Могадишо и других районах Сомали в прошлом нередки были теракты, за которыми стояла исламская боевая группировка "Аш-Шабаб". Она выступает против федерального правительства Сомали, которое зависит от поддержки иностранных войск, чтобы оставаться у власти.

Правительство Сомали ведёт борьбу с этой экстремистской группировкой, которую США называют одной из самых смертоносных ветвей Аль-Кайды.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд объявил тотальную войну экстремистам, которые контролируют значительную часть центра и юга Сомали. В последние годы США нанесли по этим территориям десятки авиаударов.

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