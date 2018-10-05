"Без купюр": Германия готовится к рывку на международной арене

Германия, крупнейшая экономика ЕС, одна из стран-основательниц Европейского экономического сообщества, предтечи нынешнего ЕС, мало представлена на внешнеполитической арене. С чем связан этот феномен? Гости программы "Без купюр" и ее ведущий, известный европейский политик Даниэль Кон-Бендит, размышляют о причинах такой дипломатической апатии...

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер считает, что немецкое общество по сей день не освободилось от исторический вины за Вторую мировую войну и психологически не готово играть главные партии на международной арене. По крайней мере в одиночку.

С экс-министром согласна Урсула фон дер Ляйен, глава немецкого оборонного ведомства. По ее мнению, Германия комфортнее чувствует себя в связке с другими европейскими странами, главным образом, с Францией. Министр приводит конкретные примеры вклада Берлина в строительство европейской оборонной стратегии, заверяя, что это лишь начало.

Вот несколько цитат из интервью.

Йошка Фишер, экс-министр иностранных дел Германии: "Чтобы понять сложности, с которыми сталкивается страна, нужно вспомнить ее новейшую историю. Итак, с 1871 года германская империя стала абсолютно суверенной и дела ее после этого пошли вдвойне нескладно. Германия расположена в центре Европы, и это осложняло, искажало понимание того, как именно следует воспользоваться своим суверенитетом. Ошибки привели в итоге к Первой мировой войне, а затем и ко второй, ставшей беспрецедентным бедствием...

После 1945 года страна сделала выводы, главный из которых: "Больше никогда!" . Немцы сказали "нет" войне, геноциду и идее мирового господства, доминирования в международной политике. Люди живут с ощущением, что им с новой заметной ролью не справиться.

Нация накрепко усвоила исторические уроки. Я впервые столкнулся с этим во время войны в Косове, понял, что для немецкого общества вопросы войны и мира выходят за рамки политических и этических дебатов, бьют по- живому. Причем по всему политическому спектру - вплоть до ультраправых. Особенно это заметно на примере старшего поколения. Бомбардировка Белграда для многих стала шоком. Это доказывает: исторический опыт оставил очень глубокое шрамы, национальное самосознание формируется под влиянием пережитого. Так что, отвечая на ваш вопрос, скажу - да, немцы, не могут. Пока. Но в принципе их можно убедить".

Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии: "Для нас, европейцев, жизненно важно привести к единому знаменателю раздробленные ныне армии, контингенты, оборонные стратегии. Так мы добьемся полной совместимости, взаимозаменяемости. Нам это вполне по плечу уже сегодня... Приведу пример. Голландцы разместили свой танковый батальон в Германии, передав командование немецким партнерам. Мы же интегрировали в голландский флот свои части. При этом мы - разные страны, такими и останемся. Это не мешает нашим вооруженным силам сближаться максимально тесно, вместе заниматься проблемами глобального уровня. Их разрешение - в наших общих интересах.

Еще одна хорошая новость: франко-немецкая бригада отправится в Мали нынешней осенью, чуть позднее. Она возглавит Европейскую миссию по подготовке местных военных. Так что, как видите, мы обращаемся к совместным подразделениям, вовлекаем их в международные операции. Такой подход предполагает готовность стран-участниц сесть за один стол, отказаться от желания полностью навязать партнерам свою точку зрения. Только так нам удастся, с учетом возможностей каждого, перейти к совместному анализу ситуации, принятию решений и конкретным действиям".

Немного фактов о гостях:

Йошка Фишер

(родился в 1948 году)

1985: Министр от партии "зеленых" в правительстве земли Гессен

1998: Вице-канцлер и министр иностранных дел в первом коалиционном правительстве ФРГ с участием "зеленых"

1999: Фишер посылает контингент в Косово. Это стало первой военной операцией Германии после Второй мировой войны. В этот же год Фишер возглавил Совет Европейского союза.

С 2005 года работает советником, стратегическим консультантом для разных компаний (Siemens, BMW).

Урсула фон дер Ляйен

(родилась в 1958 году)