На вопрос журналиста отвечает официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

"Нам больше нравится песня "Танцующая королева" ("Dancing queen") чем "Победитель получает все" ("The winner takes it all"). Что сказать? Расставаться всегда тяжело".