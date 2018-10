С делом Скрипаля связали Патрушева

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления в Солсбери помогал британским спецслужбам собирать компромат на секретаря Совета безопасности России, бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Об этом говорится в книге журналиста Марка Урбана о покушении на жизнь перебежчика, основанной на интервью с двойным агентом. Подробности приводят газеты The Guardian и The New York Times. В публикациях сказано, что Скрипаль раскрыл коррупционную схему в российских спецслужбах, к которой, якобы, был причастен Патрушев. При этом он радовался успехам Москвы, приветствовал аннексию Крыма и не поверил, когда ему в больнице говорили о причастности России к отравлению.

Тем временем в прессе появляются новые материалы о подозреваемых в покушении на Скрипаля. Один из них, известный как Руслан Боширов, которого журналистская группа Bellingcat идентифицировала как полковника военной разведки Анатолия Чепигу, мог быть причастен к эвакуации с Украины бывшего президента Виктора Януковича. Центр «Досье» утверждает, что именно за это Чепига был удостоен звания «Герой России».