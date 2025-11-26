Во Франции задержали членов SOS Donbass по подозрению в шпионаже в пользу России

Французская полиция задержала четырех человек в рамках расследования дела о шпионаже в пользу РФ.
Французская полиция задержала четырех человек в рамках расследования дела о шпионаже в пользу РФ.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
Как полагают прокуроры, деятельность организации, выдающей себя за гуманитарную, была прикрытием работы на российские спецслужбы. В деле фигурируют четыре человека - граждане России и Франции. Трое из них, в том числе члены руководства SOS Donbass, взяты под стражу.

В Париже задержаны три человека по подозрению в работе на российские спецслужбы. Как заявили в столичной прокуратуре, им вменяют в вину экономический шпионаж и совершение дестабилизирующих действий на территории Франции в интересах России.

Как пишут французские СМИ, под стражей три члена франко-российской организации SOS Donbass. Ещё один человек помещён под судебный надзор в рамках этого дела.

В числе задержанных 40-летняя Анна Новикова, основательница и вице-президент SOS Donbass (исходя из официальной информации на сайте). У неё двойное гражданство - Франции и РФ.

Женщина, как пишут местные СМИ, первой привлекла внимание Главного управления внутренней безопасности Франции, DGSI.

Спецслужба выявила "действия, которые могут нанести ущерб основополагающим интересам нации". По данным следствия, Анна Новикова обращалась к руководителям нескольких французских компаний с целью получения информации, касающейся французских экономических интересов.

Другой подозреваемый - 40-летний россиянин Вячеслав П. (фамилия не разглашается). Он был опознан по записям камер видеонаблюдения, когда в начале сентября расклеивал пророссийские плакаты на Триумфальной арке. Известно, что после мужчина связывался с Анной Новиковой, чтобы доложить о проделанной работе.

Обоим, по данным прокуратуры, предъявлены обвинения в "повреждении госимущества в интересах иностранного государства" и "участии в преступном сговоре с целью совершения преступления". Вдобавок к тому, Новиковой вменяют в вину "осуществление деятельности по сбору информации об интересах государства в пользу иностранного государства" и "вступлении в сговор с иностранным государством". Последний пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Третий задержанный, как пишут местные издания, - 63-летний француз Венсан П., родившийся в Сен-Сен-Дени. Он, как считается, также руководил организацией SOS Donbass.

Наконец, ещё один фигурант дела - 58-летний Бернар Ф., уроженец Парижа - избежал предварительного заключения под стражу, но помещён под судебный надзор и обязан регулярно отмечаться в полицейском участке.

SOS Donbass - что это за организация

SOS Donbass была зарегистрирована в префектуре Атлантические Пиренеи в сентябре 2022 года в статусе "ассоциация".

Исходя из информации на её сайте, она позиционирует себя как гуманитарная: оказывает "поддержку жертвам гражданской войны на Донбассе". Организация проводит регулярные сборы средств для жителей региона, который частично оккупирован российской армией.

В качестве миссий ассоциация указывает, среди прочих, "осуждение обстрелов гражданского населения Донбасса с 2014 года", "призыв к миру и разуму, "к дипломатическим решениям по инициативе Франции и Европы" и "прекращению неконтролируемых поставок оружия в Украину".

В аккаунтах организации в соцсетях регулярно публикуется пророссийский контент, в частности выдержки из выступлений президента Путина и главы МИД РФ Лаврова, материалы российских госСМИ, запрещённых на территории ЕС.

