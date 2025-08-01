США, их союзники по НАТО, а также Австрия заявляют о растущих угрозах со стороны иранских спецслужб, в том числе в увеличении числа похищений и заговоров с целью убийства, по всей Европе и Северной Америке.

"Мы едины в своем неприятии попыток иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, явно нарушая наш суверенитет", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг.

"Эти службы все чаще сотрудничают с международными преступными организациями с целью нападения на журналистов, диссидентов, еврейских граждан, а также нынешних и бывших чиновников в Европе и Северной Америке", - отмечается в документе.

Заявление подписали США, Великобритания, Франция и 11 других союзников по НАТО, включая Албанию, Бельгию, Великобританию, Канаду, Чешскую Республику, Данию, Финляндию, Германию, Нидерланды, Испанию и Швецию.

Не входящая в НАТО Австрия, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, также поставила свою подпись.

Хотя в заявлении не указывается конкретный инцидент, подписанты призвали Иран "немедленно положить конец подобной незаконной деятельности на своих территориях".

Соединенные Штаты и Великобритания уже предупреждали о готовящихся при поддержке Тегерана акциях спецслужб на их территории. Только в прошлом месяце Комитет по разведке Великобритании сообщил о 15 попытках убийств и похищений граждан и жителей страны в период с января 2022 по август 2023 года.

Посольство Ирана в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их "необоснованными, политически мотивированными и враждебными".

"Подобные обвинения не только клеветнические, но и опасные, нагнетающие ненужную напряженность и подрывающие дипломатические нормы", - говорится в заявлении посольства.