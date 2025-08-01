Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Западные союзники предупреждают о растущих угрозах со стороны иранских спецслужб

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи Авторское право  Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Авторское право Office of the Iranian Supreme Leader via AP
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

США и их союзники по НАТО, а также Австрия обвинили иранские спецслужбы в убийствах, похищениях и преследованиях людей в Европе и Северной Америке, назвав это нарушением их суверенитета.

США, их союзники по НАТО, а также Австрия заявляют о растущих угрозах со стороны иранских спецслужб, в том числе в увеличении числа похищений и заговоров с целью убийства, по всей Европе и Северной Америке.

"Мы едины в своем неприятии попыток иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, явно нарушая наш суверенитет", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг.

"Эти службы все чаще сотрудничают с международными преступными организациями с целью нападения на журналистов, диссидентов, еврейских граждан, а также нынешних и бывших чиновников в Европе и Северной Америке", - отмечается в документе.

Заявление подписали США, Великобритания, Франция и 11 других союзников по НАТО, включая Албанию, Бельгию, Великобританию, Канаду, Чешскую Республику, Данию, Финляндию, Германию, Нидерланды, Испанию и Швецию.

Не входящая в НАТО Австрия, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, также поставила свою подпись.

Хотя в заявлении не указывается конкретный инцидент, подписанты призвали Иран "немедленно положить конец подобной незаконной деятельности на своих территориях".

Соединенные Штаты и Великобритания уже предупреждали о готовящихся при поддержке Тегерана акциях спецслужб на их территории. Только в прошлом месяце Комитет по разведке Великобритании сообщил о 15 попытках убийств и похищений граждан и жителей страны в период с января 2022 по август 2023 года.

Посольство Ирана в Лондоне отвергло эти обвинения, назвав их "необоснованными, политически мотивированными и враждебными".

"Подобные обвинения не только клеветнические, но и опасные, нагнетающие ненужную напряженность и подрывающие дипломатические нормы", - говорится в заявлении посольства.

