Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Улицы Ивреа взрываются летящими апельсинами во время трёхдневного карнавального бунта
No Comment

Видео. Улицы Ивреа взрываются летящими апельсинами на трёхдневном карнавале-бунте

Последние обновления:

В Ивреа в Италии знаменитая «Битва апельсинов» на три дня превращает улицы города в цитрусовое поле боя — часть карнавального обряда.

Каждый год Иврея превращается в арену ритуализированного уличного сражения: город захватывает Битва апельсинов. Горожане разбиваются на пехотные команды и сходятся в схватке с всадниками на повозках в масках, обмениваясь скоординированными залпами цитрусовых. Это состязание, одновременно хаотичное и строго организованное, является стержнем карнавала в Иврее и знаменует начало его самых напряжённых дней.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Ритуал разыгрывает историю Виолетты, дочери мельника, которая убивает тирана и поднимает восстание. Сегодня фрукты заменяют камни и вспышки гнева.

Карнавал в Иврее длится три дня накануне Великого поста, сочетая шум, физическое напряжение и строгую организацию. Местные жители надевают красные колпаки, показывая, что не участвуют, а приезжим советуют сначала понаблюдать, прежде чем включаться в действие.

В этом году программа растянулась с начала января до Жирного вторника 17 февраля, причём Битва апельсинов проходила в воскресенье, понедельник и вторник. В понедельник по городу продолжались шествия, а апельсиновые бои начинались лишь во второй половине дня.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА