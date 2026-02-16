Видео. Улицы Ивреа взрываются летящими апельсинами на трёхдневном карнавале-бунте

Каждый год Иврея превращается в арену ритуализированного уличного сражения: город захватывает Битва апельсинов. Горожане разбиваются на пехотные команды и сходятся в схватке с всадниками на повозках в масках, обмениваясь скоординированными залпами цитрусовых. Это состязание, одновременно хаотичное и строго организованное, является стержнем карнавала в Иврее и знаменует начало его самых напряжённых дней.

Ритуал разыгрывает историю Виолетты, дочери мельника, которая убивает тирана и поднимает восстание. Сегодня фрукты заменяют камни и вспышки гнева.

Карнавал в Иврее длится три дня накануне Великого поста, сочетая шум, физическое напряжение и строгую организацию. Местные жители надевают красные колпаки, показывая, что не участвуют, а приезжим советуют сначала понаблюдать, прежде чем включаться в действие.

В этом году программа растянулась с начала января до Жирного вторника 17 февраля, причём Битва апельсинов проходила в воскресенье, понедельник и вторник. В понедельник по городу продолжались шествия, а апельсиновые бои начинались лишь во второй половине дня.