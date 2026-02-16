Видео. КНДР открывает жилой комплекс для военных, погибших в Украине

Государственные СМИ показали, как Ким Чен Ын вместе с дочерью осматривает улицу Саэппхёль, встречается с родственниками и обещает почтить память тех, кого он назвал юными мучениками. Эти кадры невозможно независимо проверить, что типично для официальных сообщений.

В последние месяцы власти активизировали чествование направленных за рубеж военнослужащих, открывая мемориалы и реализуя музейные проекты. Аналитики видят в этом попытку укрепить единство в стране на фоне углубляющегося сближения Пхеньяна с Владимиром Путиным из‑за войны в Украине.

По оценкам Национальной разведывательной службы Южной Кореи, около 6 000 северокорейских военнослужащих были убиты или ранены.