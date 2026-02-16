Видео. Во Франции выбрали чемпиона по крику чаек на странном карнавале в Дюнкерке

Перед несколькими сотнями зрителей участники в пернатых костюмах по очереди пронзительно кричат в микрофон в форме банана. Одни приезжают из соседних городков, другие — издалека. Каждый придумывает себе персонажа.

В этом году щит победителя достался Лори Дюо, она же «Maître Mouette et Chandon», в жемчугах, очках в форме сердечек и полном чайчьем оперении. Жюри, в которое вошли прошлые победители и завсегдатаи карнавала, отметило точное чувство времени, интонацию и самоотдачу.

К конкурсу присоединился и ютубер Рафаэль Карлье, тогда как его напарник Давид Коска наблюдал за происходящим из толпы. Это действо одновременно дурашливое, оглушительно шумное и на удивление выверенное, и теперь его считают одним из ключевых моментов карнавала в Дюнкерке.