Сэйди Эйдсон (слева) смеётся, играя в снегу в Центральном парке во время снежной бури в воскресенье, 25 января 2026 года
No Comment

Видео. Жители Нью-Йорка играют в снежки во время сильного зимнего шторма

Последние обновления:

Ньюйоркцы принимают участие в снежной битве в парке Маккаррен в Бруклине, по мере того как мощный зимний шторм накрывает огромные просторы США.

Жители Нью-Йорка в воскресенье наслаждались пушистым снегом, тогда как на Юге США мощный зимний шторм покрывал ветви деревьев и линии электропередачи толстым слоем льда.

Сотни тысяч потребителей остались без электричества, особенно пострадали штаты Теннесси и Миссисипи.

А в бруклинском парке Маккаррен местные жители нашли время для развлечений, устроив дружескую битву снежками.

По данным Национальной метеослужбы США, в большей части страны обледенение и снегопады будут продолжаться до понедельника, затем ожидаются очень низкие температуры.

