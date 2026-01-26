Видео. Жители Нью-Йорка играют в снежки во время сильного зимнего шторма

Жители Нью-Йорка в воскресенье наслаждались пушистым снегом, тогда как на Юге США мощный зимний шторм покрывал ветви деревьев и линии электропередачи толстым слоем льда.
Сотни тысяч потребителей остались без электричества, особенно пострадали штаты Теннесси и Миссисипи.
А в бруклинском парке Маккаррен местные жители нашли время для развлечений, устроив дружескую битву снежками.
По данным Национальной метеослужбы США, в большей части страны обледенение и снегопады будут продолжаться до понедельника, затем ожидаются очень низкие температуры.