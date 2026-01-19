Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Посетители присутствуют на праздничных мероприятиях во время фестиваля Muscat Nights 2026 в Омане, 18 января 2026 года.
No Comment

Видео. Оман ликует: Маскатские ночи озаряют небо

Последние обновления:

Фестиваль «Muscat Nights 2026» привлёк более 800 000 посетителей: фейерверки, культурные события и современные технологии на площадках до 31 января.

С момента открытия фестиваль Muscat Nights 2026 привлёк впечатляющее число посетителей.

Более 800 тысяч человек уже побывали на различных площадках по всей провинции, чтобы насладиться широким спектром развлекательных и культурных мероприятий.

Фестиваль проходит на ключевых площадках, включая парки Курум и Аль-Амрат, и успешно сочетает современные технологии с традиционным наследием.

В программе ежедневные фейерверки и разнообразные культурные вечера.

В 2026 году организаторы сделали приоритетом местный экономический эффект, расширив возможности участия для соискателей из Омана и малых и средних предприятий.

Мероприятие нацелено на расширение участия малых и средних предприятий (МСП) и семейных производителей, чтобы усилить местный экономический эффект и повысить вовлечённость местного сообщества.

