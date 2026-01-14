Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Иранцы на антиправительственной акции протеста в Тегеране
No Comment

Видео. Видео протестов в Иране распространяются с возвращением интернета

Последние обновления:

В Иране началась новая волна волнений: в начале января в нескольких городах страны прошли акции протеста и траурные собрания.

Проверенные любительские видеозаписи, опубликованные в интернете, показывают пожары, полыхающие в ряде районов Тегерана, а толпы скандируют лозунги, связанные с прежней иранской монархией.

Дополнительные кадры показывают, как скорбящие в тегеранском морге Бехешт Захра скандируют лозунги против тех, кого они считают ответственными за гибель людей, после заявлений о применении боевых патронов против протестующих.

На площади Пунака люди собрались ночью, освещая площадь светом телефонов, ликуя и скандируя.

Эти сцены свидетельствуют о гневе, выходящем за рамки одного места или группы. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика не отступит, даже несмотря на то, что демонстрации вступают во вторую неделю и продолжают проверять на прочность контроль властей.

