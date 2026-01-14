Видео. Кукери в Болгарии возрождают древние зимние обряды

В городах по всей Болгарии тысячи людей собираются, чтобы наблюдать древние языческие обычаи как общее публичное действо. Мужчины надевают тяжелые костюмы из меха, украшенные перьями и бусинами, к поясу у них привязаны большие колокола. Расписанные деревянные маски, часто передающиеся в семьях, изображают животных или мифических персонажей.

Группы переходят от дома к дому, прыгают и топают, чтобы их колокола звонили в унисон, и считается, что этот звук очищает пространство и приносит здоровье и богатый урожай. В процессии представлены посев, ритуальная вспашка и символическое рождение, символизирующее новую жизнь.

Укорененный в фракийских дионисийских традициях обряд для многих танцоров не столько выступление, сколько способ сохранить традицию и вместе встретить весну.