Тренды
Последние новости
Болгарские кукери совершают древний обряд Сурва вокруг костра
No Comment

Видео. Кукери в Болгарии возрождают древние зимние обряды

Последние обновления:

Каждый январь Болгария оживает: танцоры-кукери выходят на улицы деревень, исполняя традиционные обряды, призванные отпугнуть злых духов и отметить конец зимы.

В городах по всей Болгарии тысячи людей собираются, чтобы наблюдать древние языческие обычаи как общее публичное действо. Мужчины надевают тяжелые костюмы из меха, украшенные перьями и бусинами, к поясу у них привязаны большие колокола. Расписанные деревянные маски, часто передающиеся в семьях, изображают животных или мифических персонажей.

Группы переходят от дома к дому, прыгают и топают, чтобы их колокола звонили в унисон, и считается, что этот звук очищает пространство и приносит здоровье и богатый урожай. В процессии представлены посев, ритуальная вспашка и символическое рождение, символизирующее новую жизнь.

Укорененный в фракийских дионисийских традициях обряд для многих танцоров не столько выступление, сколько способ сохранить традицию и вместе встретить весну.

