Место происшествия после падения строительного крана на пассажирский поезд в провинции Накхонратчасима
No Comment

Видео. В Таиланде авария крана: не менее 30 погибших, многие ранены

Последние обновления:

По меньшей мере 30 человек погибли, десятки ранены после падения строительного крана на пассажирский поезд в тайской провинции Накхонратчасима 14 января.

Авария произошла в районе Сикио провинции Накхонратчасима, когда поезд следовал из Бангкока в Убонратчатхани. В поезде находились почти 200 человек.

Кран, использовавшийся при строительстве эстакадного участка линии высокоскоростной железной дороги, упал на железнодорожные пути, в результате чего поезд сошел с рельсов и несколько вагонов были раздавлены.

Погибли как минимум 30 человек, еще десятки получили ранения. Спасатели разбирали завалы, тушили пожары и искали жертв.

Правительство распорядилось провести проверку соблюдения стандартов безопасности на проекте, который является частью более широкого железнодорожного сообщения, планируемого для соединения Таиланда с регионом.

